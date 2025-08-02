吳桂森：輸美關稅20%台產業恐出現倒閉潮

新晃化工有限公司創辦人吳桂森。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月2日電（記者 方敬為）美國公布對等關稅清單，台灣稅率高達20%。新晃化工有限公司創辦人吳桂森接受中評社訪問表示，工商業界聽聞20%都非常悲觀，本來大家期望至少比照日本、韓國的15%，還有轉嫁、分散成本空間。未料高於日韓競爭對手，台灣被課徵20%關稅，加上台幣升值幅度約10%，幾乎等同先前的32%稅率，中小企業恐怕撐不住。



吳桂森，新晃化工有限公司創辦人，現任台中市肉品市場公司董事長、台中縣文化基金會常務董事等。曾任台中縣外埔鄉長、台中市總工業會理事長、台中縣工商發展投資策進會總幹事、台中縣中小企業服務中心主任。所創立的新晃化工有限公司在台中、越南胡志明及東莞、廈門都有生產據點，產品市場涵蓋兩岸四地及東南亞地區。



美國白宮7月31日在官網行政命令頁面公布對等關稅清單，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。根據台“經濟部”“產業技術知識服務計劃”評估報告認為，20%對等關稅將導致台灣輸美產品價格上升，對工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業影響尤為顯著。



吳桂森表示，台灣輸美關稅高達20%，對工商業界絕對是一大噩耗，尤其是中小企業更難以轉移衝擊。先前日本、韓國的關稅紛紛降至15%，業界本來是評估台灣也可望落在15%左右，至少還有一些成本及利潤調整的空間，可是一旦高於15%，大部分的業者一定是虧損。



吳桂森說明，中小企業的生產規模遠不及大型企業，在外銷成本方面，關稅頂多只能承受15%，高過15%外銷利潤會完全被稀釋掉，因為不可能轉嫁給買家，或者消費者，關稅被課徵20%，中小企業絕對吃不消。

