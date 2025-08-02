美關稅重擊台　許文忠：唯有兩岸合作能自救

暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 資料照） 中評社南投8月2日電（記者 方敬為）美國公布關稅清單，台灣稅率高達20%，高於日韓的15%，屬第七高。南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，台灣不只面臨高關稅，甚至不清楚在談判過程中台灣還承諾什麼附帶條件。可確定，台灣產業將喪失國際競爭力，恐怕上演中小企業難以支撐，大企業出走，失業率上升等問題，堪稱是空前危機。



在政治面向，許文忠批評，台灣當前正沉浸於罷免與反罷免的政黨爭鬥，執政黨與在野黨均無暇顧及即將到來的產業失序與社會危機。“勞工抗爭與中小企業倒閉的浪潮，恐將成為下一階段台灣社會主旋律。”建議台灣人民與產業界或許要考慮透過民間途徑，直接與中國大陸開展對話，尋求恢復ECFA談判、進入RCEP市場，或藉“一帶一路”等機制重啟出口管道。“這或許是台灣自救的唯一方法，否則美關稅絞殺下，台灣將陷入空前災難。”



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



美國白宮7月31日在官網行政命令頁面公布對等關稅清單，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，引發台灣產業界恐慌。賴清德1日親自召開記者會回應表示，該稅率還未到最後結論，仍會持續談判，會爭取更合理稅率，並稱希望很快有結果，“暫時性關稅”不至於過長，政府會持續加油。



對於台灣輸美關稅高達20%，許文忠指出，對台灣經貿將構成嚴峻挑戰，將對台灣產業競爭力與整體經濟造成深遠衝擊。因為台灣的主要競爭對手韓國、日本輸美關稅僅為15%，雙方再透過個別的對外貿易協定，部分產品甚至能享有約10%的優惠關稅。相較之下，台灣廠商所承受成本壓力是對手的2倍之多，顯然處於極度不利的地位。



許文忠指出，台灣目前還有半導體等科技產業優勢，但相關優勢也面臨重大挑戰，因為美國總統特朗普已宣布，未來會針對半導體等產業別個別課徵關稅，絕對不會讓台灣的半導體好過。