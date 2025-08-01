最強鄉長！屏東大武村橋斷橫渡急流送藥

屏東縣霧台鄉長巴正義冒險涉水送藥。（照片：巴正義臉書） 中評社台北8月1日電／屏東縣霧台鄉大武村唯一的聯外道路“霧大二號橋”7月10日遭大雨沖垮，百餘位村民受困山上，道路尚未完全搶修好，近日的西南氣流降下豪雨，又造成當地交通中斷，村里長輩擔憂慢性病藥物不足，霧台鄉長巴正義7月31日天冒著暴雨，肉身涉水前往山里送藥，讓村民很感動。



根據《中時新聞網》報導，霧台鄉受連日豪雨影響，已連續停班停課4天，因大武村唯一的聯外道路受阻，部落不少長輩的慢性病藥物快吃完了，讓村民們很擔憂，巴正義得知後緊急協助聯絡，衛生所人員昨天一大早就開始視訊看診、包藥，中午巴正義取得藥包後立刻與村幹事一同出發送藥。



巴正義在臉書PO出多段影片，紀錄這段上山送藥的過程，只見山中持續下著暴雨，視線相當模糊，加上橋被沖斷，巴正義穿戴好裝備後肉身涉水而過，將藥品交接給大武村村長麥庸正，事後他也發文說“特別感謝衛生所馮主任、陳護理長和辛苦的護士小姐們，也謝謝文盛村幹事一起同行支援，更感謝庸正村長接力完成最後一哩路，把藥順利送到族人手上”。



這段送藥影片在網路上引起討論，不少網友表示，“我們鄉長真的是不一樣，身手矯健，安全第一，部落有您真好”、“鄉長辛苦了”、“鄉長辛苦了，安全為重，拉繩索會不會比較安全”、“謝謝我們有一位超人鄉長”，但也有網友擔憂喊“這太危險了！不能用這種方式送藥啦”、“希望可以請相關單位處理，看看能不能用空投的方式”、“雖然很感動，但這樣涉水真的很危險，大家不要亂學”。