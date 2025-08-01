無暇談關稅　陳其邁：高雄有災情　救人第一

高雄市長陳其邁送民生物品至高雄山區。（照：高雄市政府） 中評社高雄8月1日電／高雄市桃源區7月30日發生一起悲劇意外，因連日大雨路基掏空，李姓一家五口會車時路面塌陷，連人帶車墜入9米深山谷，目前已確定2死3失聯，14歲潘姓次子當晚留在山上照顧祖父，逃過一劫，目前由姑姑照顧中。今天民進黨籍高雄市長陳其邁前往慰問少年，也向親友們強調未來不管是就學等問題，一定會全力照顧協助。



記者問及美國關稅已經開牌了，政府的態度是什麼？針對產業想做的呼籲？陳其邁回應，現在高雄市還有災情，還心繫民眾的安危。關稅的部分就由市府的其他單位來說明。媒體追問朝野對關稅的態度怎麼看？陳其邁表示，我想救人第一，現在心情也非常沉重，希望能趕快慰問家屬，請大家諒解，謝謝。



此外，高雄山區連續幾天降下豪大雨，南橫公路柔腸寸斷，寶來溫泉區被列為土石流紅色警戒，高雄市府根據氣象局預報資料，研判未來幾天山區仍會有大豪雨發生，為確保居民安全，下令寶來溫泉大街所有商家和住戶強制淨空至本月5日，違者將開罰25萬元，總計逾300位居民生活受到影響。



高雄復興三里，現在則是處於一個孤島的狀態，主要兩個部分，一個是從台東過去，現在也有部分的坍塌，從明霸克露橋過去，現在也正在積極的搶修。另外還有一個是在流籠的部分，那流籠從道路到流籠運送處這個部分的路段現在也已經中斷。



陳其邁表示，在桃源區，我們要求至少都必須具有14天安全相關的，包括糧食、物資等等相關的這個準備，當然在這一次一級開設時，這些也都確認。第一步會先把桃源市區，因為牽涉的人口比較多，這個部分的物資能夠盡速的利用，這一兩天能夠盡速把這些物資能夠補齊。



至於有一些相關需求像奶粉、尿布、或是特殊藥品的部分，陳其邁表示，在這次物資的準備中也有相關物資提供，如果再有像特殊的緊急藥品，也會用無人機直接從桃源市區明霸克露橋經過河床，直接運送相關物資。



陳其邁指出，在復興三里衛生所有駐地醫師，會用最短的時間，也在軍方的協助下，盡快讓桃源區的民眾也能夠受到最好的照顧。茂林現在對外的交通沒有問題，那瑪夏台29線也正在搶修當中，現在所有的物資，已送至那瑪夏。