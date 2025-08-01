苗栗縣長鍾東錦：兩岸民間多交流促和平發展

苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月1日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦1日出席“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”開幕典禮有感而發的表示，他七月初才到湖北出席“武漢台灣周”活動，但很可惜只停留三個晚上就趕回台灣，他認為兩岸民間一定要多互相交流，才能促進兩岸的和平發展。



兩岸書法名家交流展是由台灣客家總商會與湖北海峽兩岸交流促進會共同主辦，苗栗縣書法學會與台灣客家總商會苗栗分會共同承辦，1日舉辦的開幕典禮廣邀苗栗縣書法界各大社團共48位苗栗縣書法名家參與，另展出50位湖北書法名家的書法畫作，總計有108件書法作品，橫跨各大書體風格，涵蓋詩詞、古文、名言、禪意等主題。



鍾東錦指出，最近台灣因為大罷免的關係，經常可以看到有路人在街上互罵，這樣的場景讓他感覺相當不恰當，因此他希望可以透過中華文化的涵養，讓大家一起努力來改變台灣社會現在的氛圍。



鍾東錦提到，他七月初才到湖北出席“武漢台灣周”活動，但很可惜只停留三個晚上就趕回台灣，因為兩岸民間若能多互相交流，就能促進兩岸的和平發展，讓大家都能夠幸福快樂的過生活。因此不管是誰都應該有這樣的責任和義務，所以他也鼓勵大家有機會都能到大陸去旅遊，將來有一天若能重新開放陸客到台灣來旅遊，大家也要熱情接待。



鍾東錦強調，兩岸關係若官方緊繃，民間應該更舒緩才對，因為兩岸民間交流很重要也完全沒有問題。他過去率隊前往大陸參訪也都謹守本分，按照回報“中央”的行程照表操課，與什麼人會面也如實回報“中央”，同時藉由參訪機會，關心台商並盡量將苗栗的農特產品等推銷給他們，拓展苗栗知名度。