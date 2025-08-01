關稅衝擊　台中機械業近5百人放無薪假

台中市政府經發局與台中產業代表進行溝通。（照片：台中市政府提供） 中評社台中8月1日電／美宣布台灣關稅20%，高於日韓的15%，台灣機械與工具機業首當其衝，台中市精密機械科技創新園區有不少業者發出呼救，台中市政府經濟發展局統計，已有33家廠商、487人放無薪假，將啟動輔導措施助業者度過難關。



美國宣布對台灣部分進口產品課徵20%關稅，遠高於對日本、韓國的15%稅率，加上近期新台幣快速升值，對以中小企業為主的台中產業造成雙重壓力。台中市政府在台美對等關稅公布的第一時間表達高度關切，1日與台中市機械、自行車等產業公會及台中市工業會、台中市總工業會、台中市商業會、大台中商業總會及廠協會等產業代表進行溝通，瞭解產業實際需求，並研議後續政策協助方案。



面對美方關稅匯率雙重壓力，台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜表示，雖然台灣手工具產業積極往專業級市場發展，但面對歐洲及日本的競爭對手，關稅高於日韓及歐盟，產業後續會很辛苦。台灣機械工業同業公會指出，政府應以“國家”高度持續與美國溝通協商，爭取與競爭對手國相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，更特別需要政府資金與政策上支持。太平產業園區創會理事長郭璦玫則建議政府專心拚經濟，強化產業結構。



台中市豐洲科技工業園區廠商協進會理事長朱朝茂及台中市總工業會秘書羅月琴均表示，美國對台灣課關稅20%影響很大，很多機械業幾乎都沒有訂單。台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德說，目前匯率對產業影響比較大，從匯率加關稅影響獲利率約20%，尤其對木工機械產業衝擊較大。台中市商業發展促進會理事長楊澄源也說，加徵關稅20%、台幣升值，勢必將影響獲利空間，造成中小企業無法競爭、退出市場。



台中市經發局長張峯源說明，因應關稅匯率雙重衝擊，市府在今年5月首波補助2500萬元預算給9大領先指標產業公會，協助廠商拓銷海外商機市場，力抗關稅風暴。此外，為協助台中市廠商突破美方關稅挑戰及國際情勢變動，日前台中市長盧秀燕在亞洲台灣商會聯合總會拜會市府時，也特別拜託總會長及其團隊在台中廠商赴會員所在20個國家進行參訪、辦展或接洽訂單時，協助台中市企業開拓國際市場及落地投資等。



經發局補充，產業期盼已久的台中國際會展中心將在年底正式營運，各界也能邀請國外廠商到會展中心參展，共同加強台灣與世界各國經貿往來，協助廠商拓銷海外商機市場，提升國際競爭力。