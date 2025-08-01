郭智輝昔稱台關稅不會高於日韓　藍委轟下台

針對關稅議題，藍委吳宗憲要求台經長郭智輝下台。（照：吳宗憲臉書） 中評社台北8月1日電／美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%。不過台“經濟部長”郭智輝6月時，曾針對關稅議題表示“不至於談得比日本、韓國更差”，如今關稅數字出爐卻不如預期。對此，中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天表示，郭智輝直接被“打臉”，並點名談判桌上代表有“國安局長”蔡明彥，卻不見郭智輝。吳痛批，大難當頭的時候郭卻缺席，讓人無法信服其有能力捍衛產業及人民利益，郭應該下台負責。



郭智輝6月出席“立法院”經濟委員會報告並備質詢，面對朝野“立委”關切台灣與美國關稅談判進度，郭智輝指出，對美國來說，台灣應該是比較容易談判、比較穩定的對象。當時郭智輝也說，台灣優勢為AI晶片和AI伺服器等，他對台美談判結果有高度信心，並樂觀指“不至於談出比日本、韓國更差的關稅”。



如今美國對台課稅數字出爐，藍委吳宗憲今天在臉書發文表示，美國正式公布對台關稅是20%，比日本與韓國的15%還高，而郭智輝6月才說，“對美國來說，台灣應該是比較容易談判、比較穩定的對象，台灣優勢為AI晶片和AI伺服器等，不至於談出比日本、韓國更差的關稅。”



“結果呢？直接被打臉！”吳宗憲指出，台灣早就交出一堆籌碼，包括台積電赴美設廠、投資1650億美元，還開放萊豬、萊牛進口，結果卻換來這種談判結果。



吳宗憲也點名談判桌上的代表，“有‘國安局長′蔡明彥，沒有‘經濟部長′郭智輝”，質疑當“國家”面臨挑戰時，郭智輝卻缺席，要讓人如何相信郭有能力，能捍衛產業與人民的利益？



吳宗憲強調，如同自己之前所講的，“大難當頭的時候，卻剛好碰到一個這麼鬼混、還會騙人說謊的‘經濟部長′，是‘國家′的不幸”，吳宗憲也開酸，“郭智輝部長，該下台負責了吧。”