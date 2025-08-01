關稅衝擊嘉義機械業　翁章梁：協助媒合資源

嘉義縣長翁章梁。（照片：嘉義縣政府提供） 中評社嘉義8月1日電／美國宣布台灣對等關稅稅率為20%，嘉義縣大埔美及馬稠後產業園區業者憂心對機械產業衝擊大。民進黨籍嘉義縣長翁章梁表示，此波關稅為暫時性，“中央”仍在對美溝通，縣府持續關心對企業衝擊情形，並媒合“中央”資源等相關協助。



根據《中時新聞網》報導，翁章梁說，此波台美關稅為暫時性，府院仍在積極對美溝通，相信政府會維護台灣最大利益，爭取調降空間，縣府“產業輔導及勞工關懷小組”也持續關心縣內企業衝擊情形，並媒合“中央”資源等相關協助。



嘉義縣經發處指出，台美關稅加上近期台幣升值，嘉義縣工具機、手工具、水產及蘭花等部分產業面臨成本及競爭力壓力，持續關心受衝擊情形，適時提供協助及媒合“中央”出口供應鏈支持方案，提升企業競爭力。



嘉義縣大埔美及馬稠後產業園區以精密機械、電子零組件、金屬製品製造業為主，業者反映後續關稅變化對於機械產業衝擊較大，其他部分產業以現行稅率尚符合預期，雖高於日韓等競爭國，但仍低於中國大陸稅率，仍將與美國客戶討論成本分攤事宜。



嘉義縣經發處表示，“產業輔導及勞工關懷小組”自今年4月成立以來，持續關注縣內企業受衝擊情形，目前廠商就業穩定成長，期盼“中央”持續與美國磋商，爭取更佳稅率，縣府將持續媒合“中央”資源，協助產業因應關稅衝擊，並穩定勞動環境，共同度過關稅調整期。