關稅危機　黃奎博籲在美陸之間找生存空間

政治大學教授黃奎博。（中評社 資料照) 中評社台北8月1日電／美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%。賴清德稱這是暫時性關稅，引發各界議論。政治大學外交系教授兼國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博分析，如果現在只是暫時稅率，未來談判未果，特朗普政府是否會片面調升稅率？未來繼續談判後，據稱會有更理想的稅率，這可能表示“賴政府”還會再繼續讓步，否則沒道理在不繼續讓步的情況下，特朗普政府會同意降低關稅。



黃奎博強調，政府近幾個月都沒有適度說明談判狀態，甚至連代表民意的“立法院”都沒有置喙餘地，他呼籲民進黨正視政經事實，在美國與中國大陸之間找到最適合的生存空間。



黃奎博指出，台美經貿工作小組處理繁重的談判工作，沒有功勞也有苦勞，但關鍵還是領導人的經驗、意志與對“國家利益”的判斷。



根據《中時新聞網》報導，黃奎博表示，台灣目前被特朗普政府課徵的稅率是暫時的，未來繼續談判後，據稱會有更理想的稅率，這可能表示“賴政府”還會再繼續讓步，否則沒道理在不繼續讓步的情況下，特朗普政府會同意降低關稅。而且，如果後續談判未果，特朗普政府會否片面調升稅率，從美國對他國的作法看來，有其可能。



黃奎博提到，“行政院”稱台美雙方在“關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全”等議題達成一定共識，這共識的大致內容究竟為何？這幾個月來都沒有適度的公開說明，雖然保密很重要，但至少代表民意的“立法院”應該有置喙的餘地，除非“賴政府”其實不想讓民意適度地當作對美談判的籌碼或後盾。



黃奎博表示，民進黨執政這些年來，除了在拜登政府後期有根據美方意願所達成的初步協商進展外，在參與印太區域雙邊和多邊經濟自由化合作方面可說幾乎施展不開。參與CPTPP似已淪為政策口號，對於參與RCEP則已全面放棄，雙邊經貿合作協議付之闕如。



黃奎博分析，當前遇到美國成為台灣經貿發展的巨大變數，對美出口約1110億美元，對美出超約650億美元，成為美國在關貿談判上要求台灣大幅妥協的主要理由，而兩岸關係又惡化到無法樂觀，去年對陸港出口約1500億美元，對陸港澳出超約700億美元，雖呈小幅衰退，但仍兩岸大幅經貿互賴的事實難以否認。民進黨政府應該拋棄政黨之私，正視政經事實，透過產官學各界集思廣益，客觀地在美國與中國大陸之間找到最適的生存空間。