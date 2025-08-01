關稅海嘯　基隆出口業者籲官方助業者度困境

基隆市政府。（中評社 資料照） 中評社基隆8月1日電／美國宣布台灣對等關稅稅率為20%，基隆市大武崙工業區的外銷業者認為，除既有的配套措施外，希望政府能夠提供降稅、建立快速對話平台，靈活因應後續變化。基隆市政府也表示，9月基北北桃合作將推動展售會協助業者撮合訂單，也計劃針對研發提供相關補助。



根據《中時新聞網》報導，大武崙工業區出口業者魏雅庵表示，隨著美國公布對台關稅，由於稅率較同為同東亞國家的日、韓為高，再加上台幣兌美元匯不斷升值的雙重壓力下，他認為政府應該要表態協助業者共度困境。如賴清德所說，現在還有機會與美續談，那麼就應該要繼續努力協助產業。



魏雅庵指出，相關配套措施包括出口保險與利息補貼，也應檢討貨物稅，降低製造成本。至於關鍵的零組件、零件出口，也應降低關稅，另外，也該提供業者包括電力、用地等相關資源機制，才能有效協助產業度過難關。他強調，政府更應成立快速回應平台，以利盡快協助業者面對及處理如今的變局。



魏雅庵說，目前政府已經透過設立應變基金、協助開拓其他市場的措施來協助出口業者。因此如何讓企業增加度過難關的信心。他更建議政府比照新冠疫情期間的舉措，由政府與各大工業協會成立對話平台，適時回應業者面臨出口困難、匯率波動等問題，展開快速對話。他認為，在這個時候，政府應該靈活應變，面對產業擴大對話範圍。



基隆市政府產發處長蔡馥嚀表示，基隆市政府將持續瞭解關心產業需求，包含物價波動、及企業是否有大量解僱勞工情事等，我們和台北、新北、桃園都有建立聯繫資訊平台，密切關切及因應。



蔡馥嚀說，對於未來，4市政府將持續聯手輔導產業轉型、拓展多元市場，預計9月中旬舉辦聯合展售商機媒合會，希望透過多管道產品展售，開拓更多元全球市場的機會。基隆市政府會持續收集業者的心聲，並透過基北北桃四縣市溝通平台一起討論解決方針。