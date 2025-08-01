賴清德公告了　10月底前普發現金1萬元

賴清德公布“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例”。（照:截自府方網站） 中評社台北8月1日電／賴清德今天公布因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例，該條例第三條明定，發放現金每人新台幣1萬元。



針對普發現金1萬元，“行政院長”卓榮泰昨日在“行政院會”一度表示，“思考適當時機提出‘釋憲′”，賴清德今天隨即拍板，民眾在10月底前領到1萬元的期待成真。



府方今天公布“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例”，明定發放現金每人新台幣1萬元，且應於今年10月31日前執行完畢。



“立法院”日前三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例”，匡列新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但未納入撥補台電的1000億元。“行政院”22日收到特別條例函文。



“行政院”發言人李慧芝昨天主持“行政院會”後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，“總統”將依法公布“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例”，但是“政院”堅持認為有“憲法”上與法律上的瑕疵。有必要思考要依照“憲法”體制來尋求憲政機制，在適當時機提出“釋憲”，以杜絕行政、立法上繼續對於權力分立的行政立法紛爭。