民進黨湧言會議員會勘　高雄市長初選熱

湧言會的民進黨籍高雄市議員黃飛鳳、林智鴻、鄭孟洳，以及前副議長蔡昌達，1日會勘高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園內的棒壘球場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月1日電（記者 蔣繼平）明年是2026地方選舉，湧言會的民進黨籍高雄市議員黃飛鳳、林智鴻、鄭孟洳1日聯合會勘，有意捲土重來再次挑戰的前高雄市副議長蔡昌達也共同到場出席，宛如湧言會的集體亮相，會勘過程也公開喊話綠委展現參選市長決心來協助爭取，不僅結合市長初選話題，也是備戰2026議員選舉。



位於高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園內的棒壘球場，原本有兩塊球場，但歷年幾次颱風後紅土被沖走，現僅存一塊。湧言會的高雄市議員黃飛鳳、林智鴻、鄭孟洳聯合辦理會勘，盼爭取經費改善場地，提高使用率，提供穩定安全的運動環境。



值得注意的是，高雄市前副議長蔡昌達也以高雄市棒球委員會主委身分出席會勘。蔡昌達曾擔任2屆副議長，選區是大寮、林園，2018年因韓流影響未連任，2026年打算再次出來挑戰，今年3月已在選區積極活動，備戰黨內議員選區初選。



高雄市議會65席次，民進黨25席當中，湧言會成員就有12席，包括林志誠、李雅慧、黃秋媖、高忠德、江瑞鴻、張漢忠、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、鄭光峰、李雨庭、黃飛鳳等，陣容堅強。



目前爭取高雄市長初選的綠委有賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑。會勘中，林智鴻也主動提到，由於需要向“中央”爭取經費，所以也是讓4席綠委來表現發揮，展現爭取市長的決心，並爭取在場議員的認同。



該處是高屏溪旁高灘地，屬於“經濟部”水利署第七河川分署的地，由高雄市水利局代管。高雄市運發局、水利局、大樹區公所等單位到場會勘。因高灘地對設置設施有限制高度，會後相關單位將再研究可行性方式，以利後續爭取改善。