大關稅大失敗還保密　王鴻薇籲賴清德說清楚

國民黨團召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月1日電／美國公布台灣關稅稅率為20%，遠高於日韓的15%。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今日表示，台灣屬於全球被課徵關稅較高的，明顯不屬於“友好低關稅待遇”行列，“大關稅，大失敗”已是事實。“賴政府”聲稱保密協議不能公布內容，與世界各國政府做法不同，到底政府拿什麼換到關稅，必須開誠布公說明清楚。



王鴻薇表示，台美關稅公布宣布20%，這樣的結果不但與柯建銘預測的10%大相逕庭，更遠遠落後於與主要競爭對手日、韓的15%，有不小的距離，就有人統計，在所有國家地區中，台灣的關稅負擔比大多數都還要高，尤其相比日本、韓國（皆為 15%）更顯劣勢，甚至落後於部分發展中國家，如印尼（19%）、馬來西亞（19%）、泰國（19%）等。台灣屬於全球被課徵關稅較高的國家地區之一，明顯不屬於“友好低關稅待遇”行列，“大關稅，大失敗”已經是鐵錚錚事實。



王鴻薇說，以目前公告關稅20%的情況來看，如果加上台幣升值幾乎等於實質關稅12%影響，初步看來還是逼近32%，這對台灣產業受到的衝擊，已經是準經濟風暴的危機，台灣經濟衝擊海嘯即將來襲，然而今天的賴清德的公開發言，讓民眾無法接受。



王鴻薇指出，“賴政府”聲稱保密協議不能公布內容，與世界各國政府做法不同，台美關稅除了實質關稅數字外，最重要的評估就是要瞭解有沒有其他附加條件，但賴清德於發布記者會上推諉保密協議隻字不提內容，與日、韓各國政府，並公開投資金額產業影響發布關稅完全不同，到底政府拿什麼換到關稅，必須開誠布公說明清楚。



王鴻薇提到，賴清德面對關稅談判是否成敗，用“暫時性”這樣技術性說法，顯然並非事實，首先世界各國都有可以磋商的空間，但是沒有任何一個國家會用“暫時性”一詞來規避責任，而且美國對外公告的台灣關稅，並沒有任何“暫時性”的標示與標記，不客氣的說，這是“賴政府”不願面對失敗的逃避，人民是不可能接受。



王鴻薇強調，面對如此重大的關稅問題，“國難”當頭，她具體要求“賴政府”，儘速重新評估審議特別預算，針對目前20%關稅影響，做全面性的衝擊評估報告，讓台灣經濟有能力因應必然來到的衝擊； 一定要普發現金一萬，面臨美國關稅海嘯來襲，台灣產業受到影響，尤其無薪假以及大量裁員。“立法院”已經三讀通過的條例，請“行政院”立即刻發放，緩解民眾經濟困境；請“行政院長”卓榮泰率“行政院”團隊儘速進行專案報告，“國難”當頭，儘速進入雙方溝通，解決關稅對民眾衝擊與影響。