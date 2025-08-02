中評鏡頭：兩岸書法交流　苗栗以筆會友

兩岸書法名家交流展1日在苗栗縣政府文化觀光局舉行開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月2日電（記者 盧誠輝）“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”1日在苗栗縣政府文化觀光局舉行開幕典禮，共展出108件兩岸書法作品，以筆會友，作品橫跨各大書體風格，涵蓋詩詞、古文、名言、禪意等主題，吸引逾百名愛好書法的民眾到場參觀。



兩岸書法名家交流展是由台灣客家總商會與湖北海峽兩岸交流促進會共同主辦，苗栗縣書法學會與台灣客家總商會苗栗分會共同承辦，廣邀苗栗縣書法界各大社團共48位苗栗縣書法名家參與，另邀請10位外縣市知名書家，與程良勝、孟慶星、劉永澤等50位湖北書法名家共同展出108件書法作品。



苗栗縣政府文觀局表示，兩岸書法名家交流展從即日起到8月31日止，在文觀局的山月軒與中興畫廊展出，現場展出的108件書法作品，展現當代書藝多元風貌。無論在地傳承或跨域交流層面，都開啟苗栗書法發展的新局面。



“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”開幕典禮上，也特別邀請書13位書法家現場揮毫書寫“墨韻同源兩岸書法名家交流展”的13字主題書法，象徵藝術家以筆會友、以墨傳情，凝聚藝文向心力量。無黨籍苗栗縣長鍾東錦也到場出席並頒贈感謝狀，感謝書法名家們為藝術文化的投入，共同為“墨韻同源－兩岸書法名家交流展”揭開序幕。