台灣關稅失優勢　遊艇產業面臨挑戰

台灣遊艇產業以外銷為主，占比高達95%以上，其中美國是主要的出口市場。（中評社 資料照） 中評社高雄8月2日電（記者 蔣繼平）美國政府公告台灣進口商品稅率20%。高雄是遊艇製造重鎮，外銷為主的大型遊艇一艘船價達千萬美元。嘉信遊艇總經理龔俊豪指出，台灣大型遊艇競爭對手英國10%、歐盟國家15%，台灣關稅高輸掉相對優勢，且一艘千萬美元大型遊艇船報價要漲幾百萬美元，將導致消費者觀望、代理商縮手，未來1到2年市場勢必停滯，沒有訂單，產業恐將急速冷凍。



台灣遊艇產業以外銷為主，占比高達95%以上，其中美國是主要的出口市場。根據台灣遊艇公會資料，台灣遊艇2024年出口2.97億美元，是歷史次高。台灣遊艇2024年外銷76艘，整體外銷船型仍以80呎豪華遊艇以上居多，占比達60%到70%。



台灣遊艇產業的主要競爭國家包括義大利、荷蘭、英國、土耳其和德國。美國公布對台灣最新的關稅為20%，歐盟國家為15%關稅，英國為10%關稅。



嘉信遊艇總經理龔俊豪表示，台灣原本一艘1千萬美元的遊艇，加上20%對等關稅變成1千2百萬美元，相較台灣遊艇在全球80呎以上的主要競爭對手，英國關稅10%、義大利關稅15%，台灣關稅較高，相對優勢就輸了。



龔俊豪表示，因為一艘遊艇報價突然增加數百萬美元，消費者不會買單，會開始觀望，代理商看到價格暴漲也會縮手，購買遊艇勢必將會停滯，未來1到2年沒有訂單可能很正常，要等到之後大家都習慣新的高價後，有需要才會買船。



龔俊豪指出，為了讓遊艇產業能有存活的空間，如果關稅不會再降的話，預估新台幣兌美元匯率貶值到31到32元之間，業者才有辦法在毛利和售價上稍微求取平衡。



台灣遊艇工業同業公會理事長、南海遊艇公司總經理陳朝南表示，年初在關稅政策宣布前的訂單，就怕客戶可能會重新考慮是否繼續交易，對於客製化遊艇訂單，若製作到一半時遇到訂單跳票，將很難轉售給其他買家，導致全部損失。