高雄綠議員林智鴻：支持續推罷免與公投

民進黨籍高雄市議員林智鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月2日電（記者 蔣繼平）針對關稅公布後社會氛圍動盪，823罷免繼續推動是否對綠更不利？民進黨籍高雄市議員林智鴻接受中評社訪問認為，罷免第一波失敗後需要一段過渡期沉澱，聚焦關稅與救災來切換議題剛好是“戰略轉進”，避免一直聚焦檢討失敗，且接下來公投是全台性，之前南部都沒有罷免案，綠支持者會恨不得出來投票幫出一口氣，應該會帶來另一股化學效應，他支持繼續推，不應困難就放棄。



林智鴻，台東人，中山大學海洋事務研究所碩士。2018年當選高雄市議員連任至今。曾任綠委趙天麟“國會”辦公室執行長、前高雄市長陳菊市長辦公室副主任、陳菊任內高雄市新聞局主任秘書等職務。隸屬湧言會。



由綠營發動的大罷免失利，第一波投票後24席藍委皆守住，剩下7席將在8月23日綁定核三延役公投進行投票，外界評估情勢對綠營不樂觀。美國公布台灣關稅稅率為20%，遠高於日韓的15%，也引起各行各業的憂慮。



林智鴻表示，關稅部分有很堅強的談判團隊，決定權在美國身上；公民權投入罷免決定全來自於人民，是“憲法”賦予的權利。他認為這是兩件事，關稅就繼續往日、韓相同的15%來談，罷免就與公民團體持續推動也不能停，兩個軸線都要繼續進行。



聯電創辦人曹興誠不僅跳船又爆料民進黨請他推動罷免，這樣是否還推得動？



林智鴻表示，可理解之前大罷免都沒有一席有成功情況下，參與的人都在情緒當中，有時候過了就過了，冷靜完想一想，還是必須整合在一起的力量才會大。能理解曹興誠還在情緒中，希望仰賴黨高層多些溝通，回到整合態勢才最有利。

