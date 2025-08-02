台灣客家總商會無畏逆風　積極推動兩岸交流

台灣客家總商會苗栗分會長徐維均。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月2日電（記者 盧誠輝）“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”1日開展，讓兩岸書法家能夠以筆會友，進行文化交流。負責舉辦這次活動的台灣客家總商會苗栗分會長徐維均接受中評社訪問表示，兩岸近十年來確實是處於比較逆風的狀況，但就算逆風，台灣客家總商會還是積極推動兩岸文化交流，希望能持續增進兩岸民眾的情誼。



台灣客家總商會是由台灣客籍企業家在2014年4月所成立，是一個非以宗教、政治、營利為目的的會團體，總部設於苗栗縣，創會會長為廣東省客家商會名譽會長黃明智，中國國民黨前主席、中山學術文化基金會董事長吳伯雄擔任榮譽會長。



徐維均指出，台灣客家總商會的會員有許多是在兩岸經商的台商，所以過去和大陸的互動與交流就一直非常緊密頻繁，會員透過彼此資源的共享，積極推動兩岸民間交流，也促進客家經濟的繁榮發展。這次很開心能在許多台商會員的協助下，終於促成這次的兩岸書法交流展。



他說，兩岸近十年來確實是處於比較逆風的狀況，但就算逆風，台灣客家總商會還是積極推動兩岸文化交流，舉辦各式兩岸文化交流活動，希望能持續增進兩岸民眾的情誼。



徐維均，苗栗人，育達商業科技大學行銷流通管理系學士，曾擔任頭份青工會總幹事與副會長、頭份夏威夷扶輪社秘書與副會長、頭份市公所秘書、苗栗縣景觀公會理事，現為苗栗中港溪地區徐氏宗金會理事長、台灣客家總商會苗栗分會長。



徐維均提到，苗栗縣和武漢市本來就是姐妹市，過去台灣客家總商會苗栗分會也曾舉辦過兩岸攝影展，活動相當成功，因此這次特別舉辦兩岸書法展，邀請武漢市的書法家提供50件書法作品，來跟苗栗縣的書法家交流互動、以筆會友，希望藉由這次的活動能讓苗栗縣和武漢市親上加親。



徐維均強調，兩岸本來就是同文同種，有相同的語言和文字，也有共同的老祖宗。未來台灣客家總商會將持續推動兩岸民間的文化交流，也會舉辦更多文化活動讓兩岸民間可以多交流，因為有交流就可以多增進彼此的認識，這樣才能讓兩岸越走越近、越走越親。