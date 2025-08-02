吳崇涵：民眾已感受到美國對台經濟威脅

政治大學外交系主任吳崇涵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月2日電（記者 張嘉文）美國公布台灣商品進口稅率20%，高於日韓的15%。台灣政治大學外交系主任吳崇涵向中評社表示，這影響極其深遠，對台灣出口產業打擊大，美國對台灣的經濟威脅讓民眾有明顯感受，這也是此次大罷免會失敗的主要原因之一。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼系主任。專長為國際安全、國際衝突、避險策略、亞洲區域政治與政治學統計方法。



美國白宮7月31日在官網行政命令頁面公布對等關稅清單，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。 賴清德對此召開記者會強調，現在20%只是暫時性關稅，並非台灣要談判的最後目標稅率，持續爭取、技術性磋商中，台美雙方都有意願繼續談，他自己也隨時待命、支援台灣的談判代表。



吳崇涵對此向中評社指出，美方本次公布的對等關稅稅率，大致可分為三個層級，10%、15%與20%以上。10%的對象多為與美國貿易量本就不高的國家。針對主要貿易夥伴，如台灣，美國便採取較高的20%起跳。



吳崇涵認為，台灣被課到20%，這個數字本身就不低，即便政府強調還有機會往下降，但關鍵在於我們到底談了什麼？當初到底是怎麼協商的？



對照日本與韓國稅率僅為15%，吳崇涵指出，日韓都對美國有加碼投資，並開放多個市場項目，例如稻米、汽車等，才爭取到較優惠的條件。相比之下，台灣的談判成果的細節目前無從得知，談判過程中，我們的貿易代表與美方談了什麼？為什麼最後停在20%？這點社會有權知道。



吳崇涵分析，這波談判結果可能與台灣內部政治有關，尤其是民進黨推動的大罷免。賴清德原本可能期待在大罷免後掌握“立法院”多數，再行全面市場開放作為與美談判的籌碼，進一步降低稅率，但如今形勢未如預期發展，導致目前只能暫時接受20%的初始稅率。