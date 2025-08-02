中評現場：苗栗兩岸書法展　大陸媒體挺交流

兩岸書法展1日在苗栗舉行，多家陸媒到場採訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月2日電（記者 盧誠輝）“2025墨韻同源－兩岸書法名家交流展”開幕典禮1日在苗栗縣政府文化觀光局舉行，吸引許多兩岸媒體，包括《人民日報》、《新華社》和《廈門衛視》等多家大陸媒體也到場採訪，會後陸媒圍著台灣書法家採訪，仔細詢問簡體字和繁體字書法筆韻的差別，進行了一場深度的兩岸文化交流。



兩岸書法名家交流展是由台灣客家總商會與湖北海峽兩岸交流促進會共同主辦，苗栗縣書法學會與台灣客家總商會苗栗分會共同承辦，廣邀苗栗縣書法界各大社團共48位苗栗縣書法名家參與，另邀請10位外縣市知名書家，與程良勝、孟慶星、劉永澤等50位湖北書法名家共同展出108件書法作品，讓兩岸書法家能夠以筆會友。



兩岸書法展雖在苗栗舉辦，但仍吸引許多大陸媒體特別從台北南下到苗栗進行採訪，陸媒對台灣書法都感到相當好奇，會後一群人圍著台灣書法家問個仔細，從筆韻、美感、簡體字和繁體字的差別等，陸媒都相當感興趣，台灣書法家也細心解說，希望能讓大陸民眾了解繁體字書法之美。



無黨籍苗栗縣長鍾東錦也特別出席兩岸書法展開幕典禮，他認為繁體字最能展現書法的文化內涵，將老祖宗留下的智慧以書法的形式傳承下去。鍾東錦會後還特別向到場的大陸媒體致意，感謝陸媒對這次苗栗舉辦兩岸書法展的重視，並透露希望有機會能多跟陸媒朋友聊聊，鍾強調，兩岸能多交流總是好的。