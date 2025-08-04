中評關注：美國高關稅不利823罷免案

中台灣機械業承受美國高關稅衝擊。（中評社 資料照） 中評社台中8月4日電（記者 方敬為）美國公布對等關稅清單，台灣稅率高達20%，高於主要競爭對手日本、韓國的15%，引發產業界擔憂，政壇密切關注相關政治效應，可能影響8月23日大罷免第二波投票。由於23日7位藍委罷免案多集中在中台灣，受到關稅衝擊主要產業所在地，中小企業及相關從業人口眾多，或許會因為不信任執政黨的經貿政策，反對罷免在野黨“立委”，以抗罷向執政黨表達不滿。



美國白宮7月31日在官網行政命令頁面公布對等關稅清單，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。根據台“經濟部”“產業技術知識服務計劃”評估報告認為，20%對等關稅將導致台灣輸美產品價格上升，對工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業影響尤為顯著。



值得注意的是，美台關稅談判結果不如預期，除了直接影響經貿，也有政治效應，尤其是可能使823第二波大罷免投票增添變數。政壇普遍認為，整體氣氛對反罷免有利。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全面被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹市林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



這波罷免案選區有5區在台中、南投，正好是這次受到關稅衝擊主要產業的所在地，根據台中市政府統計，台中精密機械園區已有多家業者近因為關稅海嘯停工，並有近500人放無薪假，是否對罷免投票造成影響，值得觀察。



台灣2024年對美出口額約1114億美元，佔總出口的23%。美國宣布對自台輸美產品課徵20%關稅，高於日本、南韓15%的關稅，導致與日韓在美市場競爭的工具機、模具、塑膠製品、電子材料等產業首當其衝。