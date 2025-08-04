中評鏡頭：許淑華鍾愛藍精靈　3千藏品驚人

南投縣長許淑華鍾愛收藏藍色小精靈公仔。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月4日電（記者 方敬為）國民黨籍南投縣長許淑華有個特殊愛好，就是收藏比利時漫畫《藍色小精靈》（The Smurfs）公仔，藏品規模高達3千件，來自世界各地，相當驚人，堪稱中台灣藍色小精靈周邊商品最大收藏家，比利時駐台代表聽聞，還特別贈送限量版公仔以供收藏，許淑華表示，藍色小精靈是她童年的回憶，特別有眼緣，於是蒐羅各式藏品30年，迄今仍欲罷不能。



“2025台中國際踩舞嘉年華”將於9月27、28日熱鬧登場，今年首度移師清水區辦理，並與《藍色小精靈》聯名，台中市政府大廳特別舉辦藍色小精靈典藏展，邀請許淑華出借藏品展示，也揭露許淑華鍾愛藍色小精靈的特殊喜好。4日上午台中市政府預計舉辦踩舞嘉年華宣傳記者會，屆時許淑華也將與國民黨籍台中市長盧秀燕合體宣傳，展現對藍色小精靈的熱愛。



許淑華表示，她小時候就很喜歡看藍色小精靈漫畫與動畫，是她童年的回憶，有一次在她逛逢甲夜市時看見商家販售藍色小精靈公仔，開啟了她收集藍色小精靈周邊商品的契機，從此展開30年的蒐集之旅，藏品規模高達3千件，來自世界各地，親朋好友知道她喜歡藍色小精靈，有時候在海外看到也會特別帶回來贈送，藏品就越來越多。



2016年藍色小精靈進行亞洲巡演藝術之旅，首站選在香港海港城舉辦，許淑華也跑到香港去朝聖，也到訪比利時展開藍色小精靈故鄉巡禮，堪稱“鐵粉”。