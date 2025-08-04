中評關注：賴卓改組與否　郭智輝首當其衝？

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北8月4日電（記者 張穎齊）726大罷免大失敗，台美關稅率揭曉20%，外界關注“行政院長”卓榮泰“內閣”改組與否。被輿論點名觀察的“部會”首長中，“經濟部長”郭智輝最受熱議，郭智輝因出身民間企業大老闆的行事風格，常引發爭議，加上關稅戰中，“經濟部”是被聚焦的主要“部會”。在第二波823大罷免結束後，賴卓體制、“經長”人事，將是被關注的焦點。



台美自4月2日宣布32%對等關稅後，“經濟部”就是被媒體追問、“立法院”質詢的主要“部會”。而郭智輝出身企業界，曾長年擔任台積電下游設備材料供應商“崇越集團”董事長，對半導體、供應鏈、日系貿易體系有豐富經驗。外界原本對其進入“內閣”寄予厚望，認為能以實務專業對接產業需求，帶動投資環境與國際談判。但隨著“內閣”運作進入實戰階段，郭的言行開始出現爭議。



近期南部水災影響民生甚鉅，郭智輝被中國國民黨籍“立委”質詢問及郭智輝自評幾分時，竟回答“努力的程度100分”，此語一出立刻引爆譁然，被認為對災後處置缺乏謙卑與同理心。雖然他事後強調是以部門角度評價整體防災體系，但“滿分說”已讓形象受損。



不過，郭智輝對外曾是活潑健談的首長，面對媒體過往也有“吃老實果實、無話不談”的作風，常讓記者感到親民。但也因為坦率性格與缺乏政治訓練，在備詢與受訪過程中時有“心直口快”情形。民進黨團總召柯建銘還曾為避免爭議，主動擋媒體採訪郭智輝，顯示民進黨內對郭的政治敏感度有所憂慮。



當前國際經濟形勢也讓郭智輝的“部長”任務壓力倍增，美國總統特朗普關稅戰再度引發台灣業界憂慮，美方對科技與工具機產業課徵高額關稅，“經濟部”被視為第一線溝通與因應機關，郭智輝自然首當其衝。雖然郭的企業背景與日、美系供應鏈熟悉程度可能在實務談判上加分，但外界也質疑其是否具備足夠政治協商能力與跨部門統籌實力。

