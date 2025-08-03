湖南行腳：抗日時期蔣介石的衡山指揮所

一踏入何氏別墅，迎面而來的就是蔣介石與“國軍”將領開會的長桌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月3日電（記者 鄭羿菲）湖南南岳衡山雲霧飄渺，在1930年到1944年抗日戰爭期間，群山中也藏著最高軍事指揮機構“衡山指揮所”(台灣也有衡山指揮所)，蔣介石曾多次攜夫人蔣宋美齡入住磨境台何氏別墅（又名蔣宋官邸），蔣介石8次上衡山，也曾在何氏別墅召開4次在最高軍事會議，由於當時交通不便，每次蔣介石要上山都得諸多挑伕扛著蔣的轎子、用品，浩浩蕩蕩以人力入山。



衡山過往就是避暑勝地，也是著名的宗教聖地，30年代初就有達官貴人在磨境台週間修建別墅，中國國民黨二級陸軍上將、湖南省政府主席何鍵在1933年也在此修建何氏別墅。抗戰時期，衡山作為南方抗戰指揮中心之一，國民黨曾在此4次召開高級軍事會議，蔣介石也曾5次居住於此。



1930年至1944年抗戰時期，蔣介石8次上衡山，蔣氏夫婦5次住進衡山磨鏡台裡的“何氏別墅”。何氏別墅占地約260平方公尺，是2層麻石木板、琉璃瓦結構，門口則有一幅“青松插地立，黃鵠摩天飛”的對聯。



一走進何氏別墅，迎面而來的是蔣介石與當時的“國軍”將領開會的長桌，蔣介石的座位後方懸掛著黑白照，牆上也掛著“中華民國”軍事委員會對日作戰圖”，1樓還有蔣介石與蔣宋美齡的臥室，方便起居，會議室旁的小廳則掛著孫中山相片、青天白日旗，天花板則有國民黨徽。



衡山磨境台有一則傳說，在1943年2月18日蔣宋美齡受蔣介石所託，為爭取美國等西方國家支持中國抗戰與援助，出訪美國演說時，廣為流傳。當時，蔣宋美齡在美國發表《戰爭與和平》演說，以磨鏡台的傳說做結：‘這個故事發生在我國南岳衡山地區，叫磨鏡台的傳說。千餘年前，衡陽地區有一座古廟（福嚴寺），廟中一位住持（七祖懷讓和尚），天天在石頭上磨一塊磚，日復一日，年復一年。一天，一個小和尚（指馬道一，與懷讓不同宗派）問他：“住持師父，以磚磨石，究何為乎？”住持答道：“餘欲磨磚成鏡。”小和尚說：“住持師父，磨磚成鏡，不可能也。”住持說：“這與你整日念阿彌陀佛以求福祉也是同樣不可能的。”蔣宋美齡接著說，她今天對貴參議院諸位參議員，及旁聽席上的諸位女士與先生，願更進一言：吾人之諸領袖，倘無吾人全體積極協助，不能實現此種共同理想。此磨鏡台故事的教訓，乃諸君與餘深切領會者！……我們不但要有理想，而且應以實際行動實現此種理想！’參議員們都為宋美齡的真誠所感動，全體起立，掌聲雷動。