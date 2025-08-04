苗栗市長余文忠急籲開放陸客　減關稅衝擊

中國國民黨籍苗栗市長余文忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍苗栗市長余文忠接受中評社訪問表示，美國對等關稅這次對台灣的衝擊相當大，希望政府可以趕快開放兩岸民間交流，至少讓陸客可以先到台灣一些縣市自由行，這樣可以活絡台灣經濟，振興觀光產業，減少美國高關稅的一些衝擊。



余文忠，曾任苗栗縣長徐耀昌特助、苗栗婦女會顧問、國民黨“立委”徐志榮特助、苗栗警友會顧問、苗栗縣觀光協會常務理事、苗栗縣地檢署榮譽觀護人協會常務理事以及苗栗救難協會顧問。2018年當選苗栗縣議員，2022年順利連任，2024年代表國民黨參選苗栗市長補選當選。余妻為湖南常德人，是台灣少見的大陸女婿鄉鎮市長。



苗栗市為苗栗縣縣治所在地，人口約8萬6千人，是苗栗縣人口第三多的行政區，客家人約佔87%。



余文忠指出，他7月初才剛到湖北出席“第十九屆湖北•武漢台灣周”活動，感觸相當深，雖然他之前去過武漢已經非常多次，但每次去都有不同的感受。苗栗縣跟武漢市的淵源非常深，在武漢市也真的有一條路叫做“苗栗路”，加上今年初武漢高龍特別到苗栗縣來參與元宵節相關慶典活動，讓苗栗縣與武漢市進行了深度的文化交流。



他提到，這一次去參加武漢台灣周活動，苗栗縣包括里長等共70多人出席，一行人浩浩蕩蕩不只去了武漢，還到了宜昌市，也參觀了三峽大壩等景點，更試乘了“蘿蔔快跑”的無人駕駛計程車，讓大家都相當驚艷，很期待有朝一日也能有類似的無人駕駛計程車可以在台灣上路。



余文忠認為，兩岸本來就有很多事情可以互相學習的地方，多交流才能多看到彼此的優點，像他之前也去過四川九寨溝，從武漢搭高鐵一日就能往返，這些都是很棒的體驗。而大陸每個省份都有相當多值得台灣去觀摩學習的地方，互相學習彼此的優點和好的地方，久而久之自然可以化干戈為玉帛。

