中評鏡頭：新竹信義新村有大陳人遷台血淚史

新竹信義新村創建至今已有70年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月4日電（記者 盧誠輝）新竹信義新村創建至今已有70年歷史，是台灣少數完整保留原始樣貌的眷村，也見證了大陳島居民的遷台血淚史。目前眷村裡仍保留蔣介石銅像和集會所，還有一間小小的信義廟，從廟裡高掛的中國國民黨前主席連戰、前“立法院長”王金平的牌匾，就可看出信義新村在台灣眷村當中的代表性。



1955年2月，國民政府從浙江省沿岸的大陳島撤離了逾1.8萬人，比較特別的是，這1.8萬人多數都非軍人，而是當地的大陳島居民。當時這1.8萬大陳人散居在全台36處眷村，而落腳新竹的大陳人，原本被安置在南寮國小對面，但因該處低窪常淹水，後來才遷居到新竹市東大路四段113巷的現址。



據信義新村的大陳耆老回憶，撤退那天，整個台灣上空都是飛機，剛到眷村時連廁所都沒有，浙江話也很少人聽得懂，生活煞是辛苦。後來安頓好後，散居在台灣各處的大陳人才慢慢開始彼此有了聯繫，而定居在新竹信義新村的大陳人因為靠海，早期多數以捕魚維生。



新竹信義新村目前仍保留有蔣介石的銅像和集會所，眷村內還有一間信義廟，主祀關聖帝君、觀音菩薩和大陳人特有的信仰“楊大人”，小小的廟裡還掛有國民黨前主席連戰在2000年致贈的“保境佑民”牌匾，和國民黨籍前“立法院長”王金平在2001年致贈的“護國佑民”牌匾，可見信義新村在台灣眷村當中的代表性。