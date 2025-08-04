鄭麗文：國民黨敢不敢擋美關稅付的大代價？

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月4日電（記者 張嘉文）美國公布台灣商品進口稅率20%，高於日韓的15%。中國國民黨前“立委”鄭麗文向中評社表示，這項關稅措施是真正影響台灣民眾生活權益的大事，除了執政的民進黨首當其衝外，國民黨也會面對考驗。為了降低美國關稅稅率，民進黨可能願意付出龐大代價，若藍營不能在“國會”擋下來，恐成為民進黨的“尾巴黨”，這會不會影響到第二波大罷免結果？值得觀察。



藍軍對美國關稅案出現不同訴求，一派主張“立院”應嚴審，但台中市長盧秀燕2日喊話，國際談判不容易，要給政府當後盾，盼爭取更低稅率。



鄭麗文2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨“國民大會”黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。她今年6月 發起成立黨外在野大聯盟，成員包括中研院院士陳培哲等重量級大咖。



美國白宮7月31日在官網行政命令頁面公布對等關稅清單，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。賴清德對此召開記者會強調，現在20%只是暫時性關稅，並非台灣要談判的最後目標稅率，持續爭取、技術性磋商中，台美雙方都有意願繼續談，他自己也隨時待命、支援台灣的談判代表。



鄭麗文接受中評社訪問時指出，美國關稅問題影響重大，將引發世界經濟波動，但國民黨挺過大罷免關卡後，其實要面對的真正考驗才正要開始。



她說，台灣為了降低關稅數字，就像日本、歐盟一樣，就得吞下很多不合理的條件，包括美國農漁畜牧產品進口台灣0關稅守不守得住？還有要不要拿出幾千億美金去投資美國？台灣是不是還得接受天文數字的軍購？