湖南行腳：國風正盛　古裝成時尚潮流

南岳廟街裡，不少民眾租借古裝拍美照。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月4日電（記者 鄭羿菲）中國大陸近年興起“國風潮”，在不少名勝古蹟、景點都常見穿著漢服、唐裝等古代服裝拍照的民眾，這股風潮藉著抖音等社群媒體的傳播，成為近年潮流時尚，走訪湖南常德桃花源、南岳廟街，都能看到演員、一般民眾穿著漢服古裝、畫上典雅妝容表演、拍照，國風潮的盛行，也代表中華文化非常受年輕人重視。



隨著兩岸媒體聯合採訪團走入湖南常德桃花源，一群穿著古裝婀娜多姿的演員為了迎賓，跳起曼妙的舞姿，再穿插抖音熱門舞曲，立刻吸引不少遊客駐足欣賞；走進湖南南岳廟街，夜幕低垂的晚上，傳統木造建築與石牆、木橋、渡船頭，都成為穿著古裝的民眾拍美照的絕佳景點，租借一套古裝加拍攝，只要約莫人民幣299元，吸引不少小資少女拍下自己瑰麗的倩影。



近年漢服等古裝與傳統漢文化在中國大陸成為潮流時尚，除了在景點、古蹟穿著漢服、唐裝拍照，“國風”、“民國風”都逐漸融入民眾生活之中，街道上偶爾都能看到年輕人特別打扮的身影，峨冠博帶、衣袂飄飄，盡顯中華民族傳統服飾的獨特韻味，甚至也有新人將自己的婚宴影片拍攝成穿著多朝代的“三生三世”影片，透過抖音、小紅書、IG等社群媒體的傳播，國風成為熱門話題。



根據優酷發布的《2022傳統文化節目數據報告》顯示，國風潮成收視生力軍，9.5億人次通過觀看視聽節目擁抱傳統文化，其中90後、00後觀看占比達7成。此外，國風音樂將文人墨客筆下的詩詞歌賦融入帶有民樂元素的現代旋律中，也引起許多民眾共鳴，《青花瓷》、《清明雨上》、《錦鯉抄》、《赤伶》等歌曲，都成為膾炙人口的收聽歌單。



古建築、潮玩、詩詞、文旅、民樂等跨界融合，讓中華傳統文化成功進入年輕人的視野中，帶起民眾風靡的一股潮流。

