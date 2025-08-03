美國關稅衝擊　中台灣8縣市提15建議

中台灣8縣市首長針對美國關稅危機召開線上會議。（台中市政府提供） 中評社台中8月3日電（記者 方敬為）因應美國宣布對台課徵20%對等關稅，國民黨籍台中市長盧秀燕3日下午啟動“中台灣區域治理平台”，邀集中部縣市首長召開線上會議，會後並聯合向民進黨政府提出“15項解方”，包括持續談判更低稅率、穩定匯率、編列特別預算、普發新台幣1萬元現金、公開關稅談判內容及交換條件、分散海外市場等，“中央”與地方攜手協助產業降低關稅衝擊。



線上會議包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等八縣市首長出席。



盧秀燕表示，台灣目前正面臨“雙重災難”，一為中南部連日豪雨釀災，二則為美國突如其來的關稅壓力，重創以出口為導向的產業命脈。中部地區涵蓋機械、自行車、手工具、精密工業等核心產業，受衝擊尤為嚴重。



盧秀燕說明，她近期接見非美國家使節，例如德國、歐盟經貿辦事處長，以及亞洲台商總會長等，爭取協助分散市場；台中機械、手工具、工具機與自行車產業都受衝擊，中市府也已動支第二預備金新台幣2500萬元預算，協助九大產業工會出國參展、爭取非美地區訂單。也希望透過中台灣區域治理平台，彙整中部縣市意見，並向民進黨政府提出15項解方。



以下為細部建議內容：



一，“持續談判爭取更低稅率”，支持政府持續與美方談判，爭取更優惠、更合理的稅率（以低於15%為目標）。另外，攸關半導體、晶片等高科技產品的232條款亦應特別加強談判，不宜高於現有之稅率，以免喪失台灣優勢。



二，“穩定匯率支持產業”，匯率亦是產業的重要成本，政府應採取措施穩定匯率，避免對產業造成雪上加霜之重創。



三，“支持編列特別預算”，特別預算對受創產業提供補助及輔導方案至關重要，相關法定程序應“從寬、從速、從簡”推動。



四，“中央減列之地方補助款應盡速回補”，“中央”依法給予地方政府的一般性補助款是日常施政所需，若再扣減將使地方財政更加嚴峻，以致連動影響對受創產業之協助，因此“中央”應盡速補足。