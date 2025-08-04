中評關注：何博文率團清水溝　民進黨出擊了

民進黨代理秘書長何博文帶領黨工到台南幫忙災民清水溝，親自站在水溝內拿著剷子清淤泥，分不清臉上雨水汗水。（取自陳柏惟臉書） 中評社台北8月4日電（記者 黃筱筠）台灣中南部近日嚴重水患，民進黨代理秘書長何博文2、3日率領志工南下清水溝，畫面呈現他穿著雨衣，滿臉被淋濕，這不只是清水溝這麼簡單，代表民進黨已經從726大罷免失敗中站起來，要再度反擊在野黨的號角。



民進黨趁著週末一連兩天，由代理秘書長何博文與黨主席特別助理周威佑帶領黨工、志工到台南幫忙災民整理家園，民進黨“立委”郭國文涉水送便當、陳亭妃水中勘災的畫面開始釋出，代表民進黨已經動起來，要洗刷之前救災不力的印象。



黨內人士透露，黨中央目前採救災與罷免雙線進行，組成志工團持續深入台南災區救災，8月23日投開票的7罷區屬“鐵藍中的鐵藍”，採派駐中央黨部主管深入罷區推動“地毯式陸戰”，積極協助罷團。這兩項主軸在外界看來是矛盾，一邊要救災應該要團結，但一邊又繼續罷免加深仇恨值。但對民進黨來說卻是兩條相同的路，都是要鞏固綠營支持者。



中南部最近豪雨成災，之前丹娜絲造成台南淹水嚴重、不少家戶屋頂被吹走，至今都尚未復原，災後重建速度緩慢，加上賴清德勘災有關軍人救災的發言，被外界批評，導致726大罷免全軍覆沒，重創民進黨，甚至牽動了2026台南市長選舉。



這次豪雨一來，民進黨馬上動起來，何博文與周威佑率黨工、志工到南部救災，要爭取台南市長的民進黨“立委”林俊憲，以及綠委郭國文動起來涉水替災民送便當，陳亭妃也在淋雨勘災中。綠營側翼則找出台中市長盧秀燕臉上乾乾淨淨救災，與有意競選台南市長選舉的藍委謝龍介去看藝人江蕙的演唱會，藉機要扭轉之前被追打的窘況。

