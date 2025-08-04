中評專論：民進黨也要有“疑美論”了？

美麗島電子報7月31日發布最新民調，賴清德信任度重挫。(美麗島電子報提供) 中評社台北8月4日電（評論員 林淑玲）民進黨長期痛批在野黨有“疑美論”，“行政院長”卓榮泰曾在“立法院”答詢時高聲駁斥稱“那是不存在也不應該被討論的議題。”如今連美國媒體報導關稅案都點出“美方代表正像擠檸檬一樣壓榨台灣”，綠營也要開始有“疑美論”了？



美國白宮7月31日晚間公佈新貿易政策關鍵細節，台灣進口商品20%關稅，高於日本與韓國的15%。賴清德1日緊急開記者會稱“談判仍在進行，20%為暫時性對等關稅”。最爭議的是，台官方並未公布台灣究竟還讓了什麼，賴更稱有簽保密條款不能說。傳出美國要求台灣投資4千億美元，台方未證實。



台灣的20%關稅高於日韓，且拒公布細節，在野黨炸鍋。對照日本承諾投資美國5500億美元、韓國3500億美元換到15%關稅，美方要台灣投資4千億美元似非空穴來風。4千億美元約新台幣12兆，台灣一年總預算約3兆，相當於4年總預算，加上要求台灣全面開放農產品等市場，外媒稱美榨乾台灣並未誇大。



賴清德這次派鄭麗君赴美談判，前後飛了5次，3日清晨終於返台，關稅案還是沒有進一步結果。民進黨政府如今的處境對照昔日總是宣傳“台美關係史上最好”陷於窘境，加上美國不留情面的封殺賴清德出訪過境紐約、726大罷免大失敗，民進黨現在是內外夾擊。



綠營人士近日向部份友好媒體放話透露了一些端倪，他們也有“疑美論”了？。台官員甩鍋大陸稱“台美談判過程中，中方持續透過管道向美方關切。”綠營這些話虛虛實實，目的是要挑起台灣民眾“仇中”，以及甩掉沒談到好條件的責任。但這麼講等於宣稱美國已把台灣當成交易籌碼，要壓榨台灣更多向中方示好。連同最近美國封殺賴清德過境紐約，綠營官員對外放話的說法，豈不坐實美國開始在棄台了？



從美國關稅談判的狠勁，可以看出特朗普眼底衹有錢與利益。