初選矛盾　高雄綠委聯合發聲獨缺林岱樺

綠委邱議瑩3日在臉書貼出“高雄‘立委’向‘政院’請命共同聲明”。（圖：邱議瑩臉書） 中評社高雄8月4日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年屆滿卸任，高雄4名綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺爭取黨內初選。這次豪雨重創高雄，陳其邁視訊“中央”時提出盼把這波豪雨納入丹娜絲颱風災後復建特別條例的適用範圍。邱議瑩隨後揪其他6名綠委發聲響應。並未入列的林岱樺則自己發聲呼籲“中央”與地方的攜手合作重建家園。



因應連日強降雨，民進黨籍高雄市長陳其邁3日與“中央災害應變中心”視訊連線時，向“中央”提出多項協助請求，包括山區道路、大橋搶修或改建、河道整治經費、受損戶救助、農損補助，並建請考量將0728豪雨相關基礎設施災損，納入丹娜絲颱風災後復原特別條例，以解決原住民區的居民民生需求。



邱議瑩3日中午也於臉書發文“高雄‘立委’向‘政院’請命共同聲明”，響應陳其邁訴求，希望能將0728豪雨造成的影響，納入“丹娜絲颱風災後重建特別條例”擴大資源，加速復原，讓災民早日恢復正常生活。



邱議瑩指出，丹娜絲颱風及其後的西南氣流，連日來已造成高雄全境，尤其山區重大災情，最近一次撤離3104人。多納林道8日累積雨量已超過2684.5毫米，遠高於去年凱米颱風1944毫米，直逼莫拉克颱風2789.5毫米，加速災後重建，是刻不容緩之事。



邱議瑩臉書文末提到，共同聲明人（按筆畫順序排列）為李昆澤、李柏毅、邱志偉、邱議瑩、許智傑、黃捷、賴瑞隆⋯⋯名單持續增加中。

