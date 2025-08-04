全台首例！花蓮陸配村長鄧萬華具陸籍遭解職

“移民署”。（中評社 資料照) 中評社台北8月4日電／花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因具大陸籍，違反國籍法遭解職。台北市里長王敏茹、桃園里長彭小林、新北里長滕月蘭與林秀貞也面臨類似狀況，相關縣市政府等單位均在研議處理中。



鄧萬華將向縣府提訴願爭取權益。她強調，她拿“中華民國”護照甚至願意無條件永不恢復中國大陸國籍，但“內政部長”劉世芳和執政黨還是硬拗，專搞政治和意識形態，讓她心寒。



台北市、新北市、桃園共有4名里長也因具大陸籍，遭台“內政部”去函主管機關，須按照《國籍法》與《戶籍法》規定辦理。有里長已返回大陸重新補辦公證手續，就是辦不了所謂的“拋棄國籍文件”。桃園市新屋區蚵間里長彭小林3日無奈地說，住在台灣32年，早把台灣當自己家，“中央就是這樣亂搞沒辦法”，若強行被解職當然深感不公。



綜合台媒報導，來自福建福州的新北中和崇南里長林秀貞表示，2006年申請“中華民國”身分證時，已依政府要求回大陸註銷大陸戶籍，並至當地公證處公證，所有文件由公證處寄發至海基會；前幾年跟團至美國旅遊，是用“中華民國”護照申請美簽，迄今用的是台胞證及“中華民國”的護照，喪失大陸國籍文件是無中生有、莫名其妙。



新北市土城區延壽里長滕月蘭來自大陸江西，她2000年已放棄大陸身分，才取得“中華民國”身分證，後來法令修改，去年過年前已返回大陸重新補辦公證手續。她無奈地說，該補都補了，不是她能改變什麼的。



台北市民政局表示，松山區新益里里長王敏茹也被通知提出放棄大陸籍資料，但當事人目前衹有台胞證出入境資料，已請區公所向“移民署”或陸委會諮詢對岸是否能提供相關資料，市府也跟其他縣市政府討論處理方式中。



王敏茹接受訪問時表示，已嫁到台灣30幾年，2022年首次當選里長，至於其他方面現在不便表達意見。

