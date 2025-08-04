大罷免慘敗　小笠原欣幸曝台青的結構性失望

新竹清大榮譽講座教授小笠原欣幸。（中評社 資料照） 中評社台北8月4日電／726大罷免大失敗，所有選區的反對票都超過同意票。新竹清大榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸1日在臉書發文指出，這反映的不只是政策疲乏，更是一種結構性的失望。蔡英文2016年高喊的“公平正義”，在八年執政後依然遙不可及，對民進黨的信任正在流失，特別是在青年族群中。



小笠原欣幸分享，他於日本《東洋經濟》Online專欄中發表對於726大罷免的數據，及國民黨從失策到反攻，這場選舉猶如台灣選民將勝利的判決頒給了強力制衡“賴政府”的在野勢力，間接也等同對民進黨政府的一次清算。對賴清德與民進黨而言，這是一場毫無懸念的失敗，甚至可以說是一次政治能量的全面潰退。



小笠原欣幸說，儘管罷免方在部分選區的得票較過去稍有進展，但終究未能翻盤。發起行動的公民團體與背後支援的執政黨未能激起足夠的民怨聲量，民進黨試圖透過“國會”亂象”的批判來合理化罷免，卻未能說服中間選民。民意的反應相當直接，不認同罷免，也不支持執政黨透過選舉操作來強化自身正當性。



小笠原欣幸表示，這場罷免戰儘管已結束，留下的政治效應卻尚未散去。各界開始關注其對2026縣市長選舉與2028大選的可能影響。對國民黨而言，這場選舉驗證了“反民進黨”依舊是有效的動員口號，能穩定凝聚基本盤；而對民進黨來說，昔日最強武器“抗中保台”的號召力正在明顯減弱。



小笠原欣幸指出，在2020年大選中，蔡英文靠著“抗中保台”以57%的高得票率壓倒性勝出，但到了2022年九合一選舉，即使仍高舉“國安”旗幟，卻慘敗收場。當時已有評論指出，“抗中保台”在地方選舉的號召力已不如以往。2024大選中，民眾黨的柯文哲強烈批評這口號已“淪為民進黨鞏固權力的工具”，成功吸納大量年輕與中間選民，使賴清德雖當選，得票率卻僅剩40%，比蔡英文的得票率大幅少了17個百分點。

