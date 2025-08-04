特朗普徵高關稅　蔡正元預言美國市場萎縮

蔡正元。（截自“中天辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北8月4日電／美國政府公告台灣進口商品稅率20%，高於日韓的15%，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列。中國國民黨前“立委”蔡正元預測，美國這樣向各國徵收關稅，雖然可說是“大關稅大成功”，但這恐也引發美國市場萎縮、美國與全球脫鉤的狀況，使全球市場分成美國與世界其他零關稅國家等2個市場，大家必須為此作好準備。



除了甫公布的對等關稅，美國啟動“232條款”，對半導體產品課徵關稅，即將在8月公布相關稅率。由於台灣在輸美產品中，半導體價高份量重，許多專家皆認為，此一關稅遠比對等關稅對台灣來說，影響更大。



蔡正元2日在政論節目《中天辣晚報》表示，大家要做好準備，美國這樣向全球各國課徵關稅，雖可說是“大關稅大成功”，但這同時會產生“全世界與美國脫鉤”的現象。他指出，脫鉤並非是指不與美國來往，而是全面減少與美國的貿易量，美國雖然可以要求各國前來設廠，但各國先前之所以不在美國設廠，是因為沒利潤、成本高，“有那麼容易嗎？有利潤早就去美國設廠了”。



蔡正元接著說，一旦各國開始降低與美國的貿易量，美國人的消費量會下降，各國出口商也會轉移生產線，因為在過去，廠商會平均分配生產線，現在特朗普向各國課徵關稅後，市場會花很長一段時間來調節。在調節完畢後，給美國的出口配額自然會減少、產生與美國脫鉤的現象，如巴西可能會減少出口咖啡至美國等，“我認為貿易量至少會降15到30%”。



“這種大關稅大成功會使美國的貿易量萎縮，萎縮了就與美國脫鉤”，蔡正元提到，如果美國市場萎縮，全世界將分成美國、世界其他零關稅國家等2個市場。