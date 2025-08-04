何博文率黨工挖水溝　林佳新：怪手難找？

民進黨代理秘書長何博文2日率領黨工及志工至台南救災。（照片：民進黨提供） 中評社台北8月4日電／受西南氣流影響，台灣中南部近日降下豪雨，民進黨代理秘書長何博文2日率領黨工及志工，冒雨前往台南市後壁區菁寮國小清理水溝淤泥雜草救災，畫面曝光引發“最強菜農”林佳新吐槽。林佳新3日在臉書進一步公布怪手清運水溝的價格，並說，現在是救災不是體驗營、夏令營，“能不能做實事？聯絡一下怪手很難嗎”。



針對何博文在菁寮國小挖水溝，林佳新2日晚上在臉書發文質問，自己記憶中的疏濬是以挖土機進行，不管多小的水溝台灣都有相對應的怪手可以處理，“這是救災能不能幹點實事”。



林佳新3日再度發文，指出有綠營側翼在刷“南部災情嚴重已經調不到機具，所以才要徒手挖掘”，他坦言自己不是一輩子做工程，但10多年前為生活，也參與許多科技園區和校園的建築加強工作，還是有很多工程朋友，隨便一問都還是有很多怪手可以調派。



林佳新指出，何博文清理的那條溝渠，其實只要50匹馬力左右的怪手挖就可以了，怪手挖1天、並以六齒運土車清運的價格在約2萬左右，但若用人力挖，1個星期可能都挖不完。他說，自己不是質疑幫災民的心，但能不能做實事？聯絡一下怪手很難嗎？此外，照片中的雜草狀態說明，這條溝渠可能有半年以上沒有進行清理，“現在是救災，不是體驗營，更不是讓你們當作是在參加夏令營的心態”。