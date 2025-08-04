關稅能下調？台官方：美同意繼續協商

陳明祺接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月4日電（記者 黃筱筠）美國公布對台灣對等關稅稅率是20%，能否繼續往下調？台“外交部次長”陳明祺今天受訪說，沒辦法做這種假設性的問題，我們也都知道談判的過程一直都是不容易的，各個國家也有談好了，之後還有一些改變。我們的談判團隊一定會盡力的談判，這個是毋庸置疑的。



“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣則表示，台灣向美國提出想要繼續跟他們協商的要求，美國也回應了我們，我們可以繼續討論。



台灣民眾黨“立法院”黨團今天邀請朝野黨團代表協商，針對邀請“行政院”院長率同相關“部會”首長就“台關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估”於1個月內進行專案報告並備質詢。會議主席黃國昌希望8月8日、8月12日邀請相關官員來“立法院”報告。



美國總統特朗普（Donald Trump）日前簽署行政命令，宣布自8月7日起，針對數十個貿易夥伴國實施新一輪關稅，稅率介於10%至41%之間。近日，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受電視節目訪談表示，針對各國宣布的新關稅稅率“基本上已經確定”，外界不應寄望這些稅率會在短期內還會調降。

