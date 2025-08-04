閩南狼控八炯效法納粹　徐巧芯：不可思議

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月4日電（記者 張嘉文）網紅“閩南狼”（陳柏源）3日發布新影片，指控一起推動罷免的網紅“八炯”試圖仿效納粹，煽動群眾起衝突、操控情緒，讓公民運動逐漸走向極端。對此，中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，這在台灣是難以想像的，讓人覺得不可思議。



閩南狼3日晚間發布影片，宣布與八炯決裂，主要原因是八炯以仿效納粹的方式在操作罷團。他並強調自己站出來揭露真相，不是內鬥、私仇，只是為了止損，讓這場運動回到正確軌道，還說“如果我繼續沉默，我就是幫兇。”



八炯今日也透過影片表示，從開始反共以來，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，面對攻擊，不知道如何闢謠，因此心情低落，私下跟朋友自嘲“對啊我就是納粹”，但後來更多友人提醒，知道連私下開玩笑、自嘲都不行，他也認為不妥跟大家道歉。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時對此表示，閩南狼拿出LINE的對話紀錄，秀出419的凱道活動，原來表示標誌、內容、規劃，都是要往納粹方向前進，甚至八炯提到的“把部分人當成猶太人”，其實就是種族屠殺、種族毀滅。



徐巧心提到，其實當時活動的標誌就被質疑過，是不是有納粹元素在裡面？只是罷團當時沒承認，直到現在閩南狼把對話紀錄翻出來，才發現原來419的活動真的有納粹元素在裡面，讓人看到覺得不可思議。

