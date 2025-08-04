綠委籲建立在台宣誓機制　解決陸配身份困境

綠委許智傑接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月4日電（記者 俞敦平）針對近日蓮縣富里鄉學田村村長陸配鄧萬華，因未提交放棄中國大陸國籍證明而成首位因此遭到解職的村長，引發制度適用與程序設計的爭議。對此，民進黨籍“立委”許智傑今受訪時表示，若中國政府不開立相關證明，行政機關應研議讓當事人在台灣進行宣誓作為替代。林俊憲受訪時則強調，一切依法辦理，與歧視無關，也不應政治化。



花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，因未能提出放棄中國大陸國籍的證明文件，日前遭“內政部”依《國籍法》規定解除職務，成為首位因此喪失民選資格的陸配村長。事件引發台灣社會對現行制度與兩岸特殊情況下程序可行性的討論。



對此，許智傑今受訪時表示，如果中國政府刻意不提供放棄國籍的證明，當事人將難以完成台灣的法律程序。他建議行政機關研議設立宣誓制度，讓有意放棄中國國籍者能在台灣公開聲明作為替代方式。他強調，這樣的作法可以解決實務困境，兼顧台灣安全與制度正當性。



此外，民進黨籍“立委”林俊憲受訪時則指出，此案是依照現行法律辦理，並非政治操作或歧視問題。他強調，“依法行政是不分黨派的最大共識”，呼籲外界勿將個案政治化。他表示，過去執法或許不夠嚴謹，但在當前兩岸局勢轉變下，依法執行既有規定是合理且必要的做法。