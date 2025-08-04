謝龍介：我們在大陸也賺很多　是否該多珍惜

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月4日電（記者 張嘉文）美國公布台灣商品進口稅率20%，高於日韓的15%，針對台灣可能付出龐大代價換取美國更低稅率，相關條件送進“立法院”後，在野黨該不該擋？中國國民黨“立委”謝龍介向中評社表示，要看哪些不合理條件，真的擋的話，美國會給多大壓力。



謝龍介強調，美國不是衹有給執政黨壓力，也會給朝野各黨壓力，只是我們有沒有智慧去保護應該保護的農民和企業等等。他認為，要繼續賺美國的錢，就需百般忍耐跟委屈，相對的，我們在大陸市場也賺一樣多的錢，而這個朋友對你這麼好，是不是應該多珍惜一點？



之前有外媒報導，美方要求台灣比照日本與韓國，加碼投資美國，而為爭取最佳的15%稅率，台灣政府有意加碼投資3000億至4000億美元。而藍軍對美國關稅稅案出現不同訴求，一派主張“立院”應嚴審，但台中市長盧秀燕2日喊話，國際談判不容易，要給政府當後盾，盼爭取更低稅率。



謝龍介今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，現在是“賴政府”在對美談判過程中失去了先機，後續如果要亡羊補牢真的太晚了，尤其面臨美國總統特朗普這種個性的領導人，目前包括日本、韓國、東南亞、歐盟等等，尤其是加拿大跟墨西哥，都面臨幾近於霸凌的關稅條約，台美關係能夠親密到超過加拿大、墨西哥跟美國的關係嗎？

