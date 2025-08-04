游淑慧批綠只想抱美國大腿　賣台、送台？

美國公布台灣關稅稅率為20%，國民黨台北市議員游淑慧批，民進黨就是要抱緊美國大腿。（照片：游淑慧臉書） 中評社台北8月4日電／美國公布對等關稅清單，台灣稅率高達20%。針對賴清德稱美國對世界各國推動新關稅政策，談判國家很多，大家都遵守國際經貿談判慣例簽有保密協定一事，中國國民黨籍台北市議員游淑慧4日在臉書發文諷刺表示，民進黨只想抱緊美國大腿，卻不告知民眾如何應變，“這是不是賣台？還是送台？”



游淑慧指出，台灣是以出口立國的國家，台灣人很會做生意，很早就開始打算該如何應變，但政府現在什麼都不告訴民眾，民眾根本不知要如何應變，未來若台灣關稅只要比別國高5%，就打不過人家了，而現在根本不清楚未來的狀況是怎麼樣。



游淑慧表示，先前已經答應台積電到美國去投資，為何現在還在重新談到美國投資還要多少？在野黨或內部的反彈，為何民進黨不能當作是靠山去和美國談？民進黨先是送了台積電、匯率也升值了，還沒開始關稅談判，台灣已經先送了，因此台積電已然不是籌碼而是禮物。



游淑慧也質疑，為何台灣反對的聲音不能變成民進黨的籌碼？她認為，民進黨沒有把台灣的在野黨當一家人，民進黨就是要抱緊美國大腿，因此不想透漏任何資訊，讓藍白來亂和美國的好事；民進黨將自己自絕於台灣產業與藍白之外，認為自己是靠著美國在維繫政權，於是台灣任何反對的聲音，民進黨都非常害怕也不想聽見，所以要保密到家，直到簽完賴清德三個字才肯公布，“這是不是賣台？還是送台？”