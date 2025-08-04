台南重建進度？綠委林俊憲：人力嚴重不足

綠委林俊憲受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月4日電（記者 俞敦平）自六月底丹娜絲颱風生成以來，南台灣持續受到鋒面與季風夾擊，台南地區災情不斷。大雨導致大規模住宅毀損，災民苦等重建。民進黨籍台南市區域“立委”林俊憲今受訪時指出，目前台南最迫切的困難是人力嚴重不足，修繕進度遠遠落後需求。他呼籲中央強化工班動員、簡化補助程序，並加速規劃臨時安置空間。



自六月底丹娜絲颱風生成以來，南台灣連續受到多波鋒面及西南氣流影響，造成台南、屏東等地長時間降雨並釀成嚴重水災。尤其台南多個行政區發生大規模淹水與房屋損毀，不僅生活受到衝擊，災後重建進度也受到考驗。



林俊憲受訪表示，台南目前災後最棘手的問題就是修繕人力極度短缺。據初步統計，全市有七、八千棟房屋全倒或半毀，災民急需修復家園，但工班不足導致重建進度嚴重落後。他指出，慈濟雖已認養超過140戶，但迄今僅完成9戶修繕，突顯人力與工料資源仍無法即時配合。



林俊憲說明，許多受災戶為老舊建物，損毀不僅侷限於屋頂或牆面，往往連結構安全也受影響，簡單修補無法解決，等同必須重建。但在目前全台大缺工情況下，若無大規模動員支援，重建期恐將嚴重延宕。



林俊憲表示，雖然“行政院”已宣布補助每日每工班最高三萬元（新台幣），並給予公共工程工期展延誘因，鼓勵跨縣市支援災區，但林俊憲坦言，目前這類支援仍多靠道德勸說實行，動員效果有限。他呼籲中央應加強統籌、建立有效配套，讓人力與資源真正進入災區發揮作用。

