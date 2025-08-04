八炯學納粹煽動民意　沈伯洋：不影響罷免

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北8月4日電／網紅“八炯”因遭網紅“閩南狼”（陳柏源）爆料，指控其在推動罷免期間曾研究納粹手法、操控群眾走向激進，八炯4日也透過影片道歉，他說是私下和朋友自嘲，也認為不妥跟大家道歉。民進黨籍“立委”沈伯洋指出，無論如何對823並不會有影響，並表示“對歷史文化的挪用或語詞上的使用，本來就應該非常謹慎。”



第二波罷免投票將在8月23日登場，共有7案，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



“閩南狼”陳柏源3日爆料，八炯私下透露“研究納粹如何操控群眾反共”、設立“納粹衝鋒隊發起革命”等言論，讓他認為已背離反共初衷。八炯4日回應，從開始反共以來，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，面對攻擊，不知道如何闢謠，因此心情低落，私下跟朋友自嘲“對啊我就是納粹”，但後來更多友人提醒，知道連私下開玩笑、自嘲都不行，所以深刻反省，在這裡跟大家道歉。



媒體報導，對此，沈伯洋表示，在運動完之後，有時候會有路線上的不同，也因此有歧異的存在，但無論如何對823第二波罷免投票，不會有太大影響，最主要還是剩下幾個區域要怎麼拚。



沈伯洋強調，要注意的事情是，對於歷史文化的挪用，又或者語詞的使用，本來就應該謹慎，所以如果針對這件事，不管如何都要特別注意這樣的現象。