邀卓榮泰報告關稅議題　綠委反對稱未談完

朝野協商邀請卓榮泰8日到“立院”報告關稅事項，爭執之後仍沒有結論。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月4日電（記者 黃筱筠）對於美國公布台灣對等關稅稅率，藍白支持邀請“行政院長”卓榮泰本周五到“立院”報告，但民進黨反對。雙方經過一個小時40多分鐘到討論、爭執之後仍沒有結論。中國國民黨籍“立委”羅智強在會中提到，“賴政府”已經對美四大讓步，包括：台積電赴美設廠、提高“國防”預算、到阿拉斯加投資天然氣，以及新台幣匯率升值，但談到的卻是暫時性關稅，比日本、韓國、泰國都要高。難道還要十大讓步，才能拿到15%關稅嗎？



台灣民眾黨提案爰建請院會作成決議，邀請“行政院長”率同相關“部會”首長就“台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估”於1個月內進行專案報告並備質詢。是否有當？請公決案。



藍白陣營都希望本周五邀請“行政院長”卓榮泰率領相關官員到“立法院”報告，但民進黨反對，認為談判還沒有到最終結果，希望等關稅最終結果之後再來報告。



今天協商由台灣民眾黨邀集，出席委員有，民眾黨籍“立委”張啟楷、黃珊珊、陳昭姿；國民黨籍“立委”羅智強、陳永康、徐巧芯、鄭天財；民進黨籍“立委”吳思瑤、陳培瑜、蔡易餘。



羅智強表示，非常贊同民眾黨提出請卓榮泰來報告，現在民進黨宣稱是“暫時性關稅”，但是國際談判講的是你來我往，台灣已經四大讓步，台積電赴美設廠、提高“國防”預算、到阿拉斯加投資天然氣，以及新台幣匯率升值，談到比日本、韓國、泰國都要高關稅，希望官員心收回來投入關稅談判，支持民眾黨提出的提案，難道還要十大讓步才能拿到15%關稅嗎？



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，要求行政部門到“立法院”談判做報告黨團支持，事實根據條約締結法談判到最後，必然經過“國會”討論批准核可，全公開過去都有經驗，該來報告行政部門會做好準備，“國家”現在要克服困難一起努力，希望朝野都要團結。除非在野黨認為關稅20%就夠了，否則現在行政部門還再談，應該要支持。

