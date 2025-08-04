卓榮泰視察台南災後重建　下令加速推動

“行政院長”卓榮泰4日至台南視察災區房屋修繕情形，提到已媒合百餘戶媒合修繕簽約，要讓前進指揮所變成“加速指揮所”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月4日電（記者 蔣繼平）丹娜絲颱風7月初重創台南，接著又連下多日大豪雨，目前災區仍在進行重建工作。“行政院長”卓榮泰4日至台南視察災區房屋修繕情形表示，上週成立前進指揮所後，已媒合百餘戶媒合修繕簽約，新模式已開始，他要求全力加速推動，讓前進指揮所變成“加速指揮所”。



卓榮泰抵達時媒體大聲喊話“普發1萬元是否要排富？”卓並沒有回覆媒體。另外，“經濟部長”郭智輝挨批勘災時遠遠站在後方、雙手抱胸的畫面，不少媒體也特別捕捉郭智輝的動態，簡報結束時，卓榮泰慰問黃姓災民時，郭智輝則已直接走到門口等待。



卓榮泰4日上午到台南市柳營區視察房屋修繕重建情況，“經濟部長”郭智輝、民進黨籍台南市長黃偉哲、綠委陳亭妃、綠委賴惠員等人陪同。簡報地點在柳營路一段上的黃姓受災戶家，他的屋頂被吹走一個月，就是順利媒合修繕簽約的其中一戶。



卓榮泰表示，原來丹娜絲颱風的特別條例草案，目前匡列已近新台幣300億，若再加上0728豪雨、加上高雄屏東各地區，數字一定會再往上加，特別條例本週“行政院會”將先通過，通過後經“立法院”審議完成，才能持續編列特別預算。

