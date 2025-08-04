童子賢：非核家園反科學、反潮流該轉彎了

左起葉宗洸、翁曉玲、黃國昌、童子賢、黃士修。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月4日電（記者 張穎齊）核三延役公投與7名中國國民黨籍“立委”罷免案將於23日投開票。台灣民眾黨邀請和碩董事長童子賢、中國國民黨籍“立委”及挺核能專家學者4日召開記者會，呼籲全民投下支持核三延役公投同意票。童子賢更說政府的非核家園政策該轉彎了，這是違反科學理性與世界潮流、錯誤的能源政策。



童子賢亦為民進黨智庫新境界文教基金會副董事長、“總統府國家氣候變遷對策委員會”副召集人，他卻力挺核能。



民眾黨4日在台大校友會館舉行“核三延役公投正聲亮同意，更好的台灣”記者會，與談者有民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、國民黨籍“立委”翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、和碩董事長童子賢。此外，現身記者會還有白委陳昭姿、黃珊珊、林憶君、劉書彬、國民黨團書記長王鴻薇、專家學者顧問團。



童子賢表示，為了追求能源永續的目的，現在台灣卻用錯方法，如今大量的碳排製造環境汙染，他曾深信不疑支持非核家園，但陸續資料顯示，這存在對於台灣民生有無正面的競爭與幫助？他掙扎好一段時間，體會到非核家園該到轉彎的時候了。



童子賢說，非核家園讓台灣能源韌性變差，產業競爭變差，民生用電負擔變重，非核家園是違反科學理性、落後世界潮流。日本首相石破茂曾說用會最大能力使用核能，日、美都有核電經驗。有人說台灣土地小、多山、不能用，但瑞士只比台灣土地大一點，瑞士的山一樣佔國土75%，與台灣差不多，瑞士2024年核能發電佔35%。



黃國昌說，台灣正站在歷史關鍵時刻，民進黨卻忘記要務實看待處境、看待台灣電力配置需要，民進黨不斷用稅金補貼台電，漲了4次電價，卻還是鴕鳥心態。現在是必須做出選擇時刻，該重視新科學、理性，隨著氣候變遷、供電不穩，23日應投下同意核三延役公投。



翁曉玲說，為了後代子孫舒適、健康環境，台灣人的肺癌人數更超過萬人，心血管疾病、失智禍延下一代，還有不孕症，台灣空品是世界倒數，火力全開發電，民進黨別睜眼說瞎話，“賴政府”沒借口再抱著非核神主牌。這項公投是民眾黨提案，國民黨全力支持，另外也要推動823反對惡意罷免7名藍委。



葉宗洸說，全世界核電廠都經過安全強化，歐美都有經驗，也不會像日本福島核電廠那樣了，安全技術都有進步，福島的核能廠的乾式儲存槽設施遇到地震、海嘯，到現在都沒事。



黃士修說，他當了2次核能公投領銜人，2018年以核養綠公投已有6成絕對多數民意同意，要廢除非核家園，可惜當時民進黨政府說法源廢了、非核政策繼續做。過去3次大停電，支持核能比例穩定增加，感慨迄今卻還是民主的弔詭，賴清德說要有核安無虞、核廢有解、社會共識，事實上反核氣勢已衰敗了。



記者會尾聲，與會者一起簽名宣誓挺核，並進行大合影。