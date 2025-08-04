823罷免　吳思瑤：綠站第一線扛最大責任

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月4日電（記者 黃筱筠）對於接下來8月23日將進行第二波罷免投票，民進黨規劃怎麼作戰？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，具體策略是四路齊發，第一是，在地縣市黨部、黨公職，承擔第一線工作；第二，“立法院”黨團公務忙完，必然全力投入7個罷免區域，哪裡需要我們就去哪；第三是，結合空戰，與網路社群、意見領袖擴大合作；第四，藉由公民罷團的力量、組織力與創意。民進黨會扛起最大責任。



民進黨726大罷免失利後，黨內掀起檢討聲浪，民進黨主席賴清德7月30日向所有投入的公民團體與支持者致上歉意，並定調823罷免，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。



吳思瑤表示，民進黨救災優先，黨工都下鄉去協助災區重建，這是當務之急。至於823規劃，我們針對726進行過檢討。823民進黨不只是從旁協力，會走在第一線。



她指出，未來針對823罷免具體策略是四路齊發。第一是，在地縣市黨部、黨公職，要承擔第一線工作；第二，五一戰隊、“立法院”黨團公務忙完後，必然全力投入7個罷區，哪裡需要我們就去哪；第三是結合空戰，與網路社群、意見領袖擴大合作，釋放正確消息，也要針對抹黑消息闢謠；第四是，藉由公民罷團的力量、組織力與創意，以及罷團長期堅持方向，是我們主要支柱。她強調，民進黨會扛起最大責任。