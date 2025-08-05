湖南行腳：好客侗族　酒水待客文化熱鬧

侗族以“高山流水遇知音”接待貴客，歌不停、酒不停，賓主盡歡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社湖南8月5日電（記者 鄭羿菲）走訪湖南懷化侗族，體驗侗族好客飲酒文化的熱鬧有趣，先是入寨前的“攔門酒”，再來是“合攏宴”上的“高山流水遇知音”，都讓人感受到侗族酒水待客文化的熱鬧，無論是待客的侗族人，還是遠道來訪的客人，臉上都自然而然地洋溢著歡樂笑容。



湖南懷化芷江侗族自治縣的唯楚莊園，侗族人正準備著非常特別的迎賓儀式“攔門酒”，侗族姑娘盛裝打扮在唯楚莊園寨門前拉起布條以歌聲、笑聲傳達最熱烈的歡迎，而要走進寨子的第一件事，就是品嚐侗族姑娘手中的這一碗攔門酒，才算是真正進入充滿魅力的侗鄉。攔門酒是侗族傳統待客習俗，寄情於酒向客人表達像酒一樣濃烈和清純的內心，客人喝的越多，侗族姑娘就越高興。



在餐宴環節，侗族少年、少女為了歡迎貴客，還會親自唱跳“侗家姑娘愛唱歌”，緊接著歌不停、酒不停的“高山流水遇知音”，更是自然而然地打開初來到訪的客人的心。客人嘴就著酒碗，酒就由高處的侗族人碗中往下流，一個接著一個的碗往後延續，最後才到客人嘴裡，但凡沒有一點酒量的，都不敢輕易挑戰。起頭的侗族姑娘也會觀察客人酒量，遇見喝酒喝得盡興的客人，還會叫負責高處的人繼續添酒，來一場賓主盡歡的放歌縱酒。



侗族是中國大陸少數民族之一，主要居住於貴州、湖南與廣西交界處，根據“中國統計年鑑2021”，侗族有約349.5萬人。侗族祖先可追溯到秦漢時期的百越中的干越等。侗族的名稱來自“峒”，後統稱為“侗”。