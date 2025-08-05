黃士修：關稅率非重點　是台賣身賣多少？

全職交易者、時事評論員黃士修接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月5日電（記者 張穎齊）台美20%關稅談判揭曉，賴清德稱是“暫時性稅率”，還會再談降低結果。現從事投資的全職交易者、時事評論員黃士修接受中評社訪問表示，他認為關稅率多少並非重點，而是台灣到底付出了多少條件與代價給美國？政府完全不公開，這就好比賣身了，卻不讓台灣人知道身體賣了多少？



黃士修表示，民進黨政府從頭到尾不讓台灣民眾、各政黨知情，這在2014年太陽花兩岸服貿時，被說是黑箱，那現在台美關稅談判是不是黑箱？太陽花的那些人呢？青鳥呢？他很悲觀看待台灣處境。他現在都關注投資、股市，企業界、投資界都很悲觀。不管稅率是32、20、15%，他在意的是，台灣人到底付出多少代價，才換得降低關稅？台灣人至少要知道賣身後，是賣了多少？



黃士修，台灣清華大學理學院學士（主修數學、物理），英國倫敦帝國學院物理學碩士班肄業。出身公民團體，為核能流言終結者創辦人兼執行長、廣播媒體主持人及政治評論員、全職交易者。曾任郭台銘競選2024連署總顧問、中國國民黨2020候選人韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱顧問幕僚、國民黨智庫“國政基金會”特約研究員等。



黃士修指出，美國白宮1日公布對台課徵20%關稅率，已比他預想中低一些，不過看到日本、韓國7月8日被宣布對等關稅25%，在日、韓付出很大代價後，才降到15%。台灣情況很不樂觀，台灣對美貿易順差是739億美元，比日、韓順差大。



黃士修向中評社說，4月2日美國宣布對日韓台的對等關稅是25、24、32%，台灣從32%降至20%是拿多少代價去換？日、韓各端出5500億、3500億美元去換，但賴清德卻說台美有簽保密協定，講這話根本是Bull shit，日、韓、泰國都公布了，台灣不公布？

