美對半導體課徵個別關稅　許文忠：台灣危機

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 資料照） 中評社台中8月5日電（記者 方敬為）美國今年4月以國安名義針對晶片產業祭出《232條款》調查，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，這對台灣而言將是一大危機，因為除了輸美基本關稅20%以外，待美國調查結束後，對半導體將加徵個別關稅，台灣的優勢產業勢必受到打擊，美國不可能讓台積電台廠影響美國廠，台灣的經濟驅動力恐怕大幅下滑。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



台灣關稅結果終於出爐，不過這項20%的對等關稅恐怕只是前菜，外界持續關注與半導體等關鍵產業相關的《232條款》調查結果及最終稅率，市場認為這將是接下來的重中之重。目前市場消息傳出，美國未來對半導體加徵個別關稅，估計稅率可能高達20%，但可能會以成熟製程晶片為主。



許文忠表示，即使美國是針對成熟製程晶片加徵個別關稅，但仍對台灣半導體業帶來高度不確定性。由於台灣長期仰賴半導體出口，特別是出口至美國的高比例產品，關稅措施可能打亂現有供應鏈的運作模式。



許文忠強調，美國鎖定半導體業加徵關稅，對台灣而言是重大危機，特朗普加徵關稅最主要的目的就是要逼迫關鍵產業內遷美國，在此前提下，美國不可能給在台生產製造的半導體產業優惠關稅，而導致在美國製造的晶片產品競爭壓力上升，特朗普必然不會給台灣甜頭吃。



他指出，特朗普先前要求台積電擴大赴美投資，為的就是關稅戰的布局，美國希望在半導體、晶片製造市場佔有一席之地，關稅是最好的操作槓桿，當台灣生產製造的晶片因為關稅而無法在終端售價保持競爭力，台積電美國廠的晶片就能夠在市佔率中逐漸取代、成長，當然前提是台積電美國廠的產能、良率可以追趕上來，這需要時間，不過對特朗普而言，首先要將環境及道路鋪好。

