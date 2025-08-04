投資價碼郭智輝露口風　可能要4千億美元

“經濟部長”郭智輝4日下午到高雄與傳統產業進行座談時致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月4日電（記者 蔣繼平）美國公布對台灣對等關稅稅率是20%，高於日韓的15%。“經濟部長”郭智輝4日下午到高雄與傳統產業進行座談，他致詞時除了提到要來了解企業影響有多大及需要什麼，郭智輝還反問與會人士“繼續談一定是要談條件，所以來請教各位若繼續談，你認為可以讓什麼？日韓答應的條件，我們能答應嗎？”



針對投資美國的價碼，郭智輝又說“台灣可能要4千億美金，若可能要4千億美金，大家是希望政府去投資，還是民間籌措4千億美金？這是今天要就教各位董事長。”



8月1日台灣關稅稅率揭曉前，就傳出台灣要以投資美國4000億美元來換取低關稅。此消息遭在野黨批評，因為這筆金額相當於台灣四年的總預算。



郭智輝4日到高雄市楠梓區的“經濟部”傳統產業創新加值中心”進行“產業座談會”，過程為閉門會議不開放，僅公開會議一開始的致詞部分，也沒有安排媒體聯訪。與會的產業界人士約20人，工業區廠商聯合總會理事長許正雲出席。



郭智輝致詞時表示，因為關稅從一開始32%到現在敲定為20%，因此來與企業座談了解影響多大與需要政府關心的地方在哪邊，共度難關。針對外界質疑赴美談判團隊層級不夠，他也強調“後面的備援非常龐大”。



但郭智輝話鋒一轉，主動說“雖然美國答應台灣可以繼續談，但是很清楚，繼續談一定是要談條件，所以來請教各位若繼續談，你認為可以讓什麼？”



郭智輝也舉例，日本、韓國從25%談到15%讓多少？兩個國家都讓掉所有農業產品，開放美國的牛肉、豬肉、米、汽車都免關稅。且日本要投資5千5百億美金、韓國投資3千5百億美金，但投資什麼不知道。



郭智輝還說“日、韓都答應的條件，我們可以答應嗎？可以所有的農產品都開放進來？不知道，這個是大家意見。”